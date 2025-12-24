Bijrijdster (22) overleden bij motorongeluk, bestuurder was onder invloed

Een 22-jarige vrouw uit Breda is dinsdagavond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk in Hoek van Holland. Zij zat als bijrijdster achterop een motor bij een 42-jarige man uit Bodegraven. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

Het ongeluk gebeurde dinsdagavond even voor acht uur op de Hoeksebaan (N223) in de Zuid-Hollandse plaats. De hulpdiensten rukten massaal uit en er kwam een traumahelikopter op het ongeluk af. De vrouw is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk en de rol van de motorrijder hierin.