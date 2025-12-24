Vrouw anderhalf uur vast op traplift na zoveelste storing in Kaatsheuvel

Een vrouw is woensdagochtend vast komen te zitten op haar traplift in haar huis in Kaatsheuvel. De lift stopte halverwege de trap, waardoor de vrouw er zelf niet meer af kon. De brandweer en ambulancedienst schoten te hulp en hebben haar na ongeveer anderhalf uur veilig naar beneden gebracht.

De brandweer probeerde eerst zelf de lift aan de praat te krijgen, maar dat lukte niet. Ook het inschakelen van een monteur op afstand bood geen oplossing. Door het zeer smalle trappengat kreeg de brandweer de bewoonster niet naar beneden. De monteur kwam daarom naar het huis toe, maar deze arriveerde pas twintig minuten later. De ambulance werd in de tussentijd opgeroepen om de vrouw in de gaten te houden.

De hulpdiensten kregen de vrouw wel naar boven getild. Daar is ze eerst op een vacuümmatras gelegd en daarna veilig naar beneden gebracht. De vrouw raakte niet gewond bij de reddingsactie. Het is volgens haar niet de eerste keer dat de traplift storingen heeft. Het zou al vijftien keer eerder gebeurd zijn.