Advertentie
Frietpan in dönerzaak in Tilburg vat vlam, huizen tijdelijk ontruimd
Vandaag om 10:47 • Aangepast vandaag om 13:01
Door een brand in een dönerzaak aan de Brunostraat in Tilburg zijn verschillende appartementen woensdagochtend tijdelijk ontruimd. De brand ontstond volgens de eigenaar in de frietpan en veroorzaakte flink wat rook- en roetschade in de zaak.
De brand brak rond halftien uit. Bewoners van de bovenliggende appartementen werden tijdelijk geëvacueerd. De brandweer heeft het vuur geblust.
De rook- en roetschade in de zaak is aanzienlijk. Bij de brand vielen geen gewonden.
Advertentie
Advertentie