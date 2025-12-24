Navigatie overslaan

Frietpan in dönerzaak in Tilburg vat vlam, huizen tijdelijk ontruimd

Vandaag om 10:47 • Aangepast vandaag om 13:01
De brand ontstond in de frietpan (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink)
De brand ontstond in de frietpan (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink)

Door een brand in een dönerzaak aan de Brunostraat in Tilburg zijn verschillende appartementen woensdagochtend tijdelijk ontruimd. De brand ontstond volgens de eigenaar in de frietpan en veroorzaakte flink wat rook- en roetschade in de zaak.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand brak rond halftien uit. Bewoners van de bovenliggende appartementen werden tijdelijk geëvacueerd. De brandweer heeft het vuur geblust.

De rook- en roetschade in de zaak is aanzienlijk. Bij de brand vielen geen gewonden.  

De bovenliggende appartementen werden ontruimd (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De bovenliggende appartementen werden ontruimd (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De rook- en roetschade is flink (foto: De bovenliggende appartementen werden ontruimd (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De rook- en roetschade is flink (foto: De bovenliggende appartementen werden ontruimd (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De brandweer heeft het vuur geblust (foto: De rook- en roetschade is flink (foto: De bovenliggende appartementen werden ontruimd (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De brandweer heeft het vuur geblust (foto: De rook- en roetschade is flink (foto: De bovenliggende appartementen werden ontruimd (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.