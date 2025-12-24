Beschuit met muisjes in Beekse Bergen: chimpansee geboren

Safaripark Beekse Bergen heeft er een nieuwe bewoner bij. Er is een mannelijke chimpansee geboren, wat volgens de dierentuin van grote waarde is. Het dier wordt namelijk in het wild met uitsterven bedreigd.

Silke Bertens Geschreven door

De moeder en de babychimpansee maken het goed, laat de dierentuin woensdag weten. Het was wel nog even spannend. De moeder heeft twee dochters, waarvan er één twee jaar oud is en nog moedermelk drinkt. Dat kan voor complicaties zorgen.

Volgens dierenverzorger Lieke Dingemans liepen de eerste dagen goed. ''Het jong drinkt goed en wordt stevig op de buik van de moeder gehouden, terwijl het oudere zusje op de rug zit. Ze zorgt uitstekend voor beide jongen.''

Veel jonkies, en dat is uitzonderlijk Jonge chimpansees drinken normaal gesproken drie tot vier jaar bij hun moeder. Dat is langer dan bij mensen, waar de zoogperiode minimaal zes maanden duurt. Het kan voorkomen dat een moederchimpansee bij een nieuwe geboorte nog een jong heeft dat drinkt. Al komt dit niet vaak voor. In de meeste gevallen is de moederchimpansee pas weer goed vruchtbaar na drie of vier jaar. Safaripark Beekse Bergen laat weten dat deze nieuwe geboorte bijzonder snel op de vorige volgde.