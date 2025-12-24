Urenlang weinig tot geen water uit de kraan in omgeving Breda door storing

Door een storing had een flink aantal adressen in omgeving Breda woensdagochtend urenlang geen tot weinig water uit de kraan. Brabant Water laat rond een uur weten dat de storing is opgelost.

Door een gesprongen transportleiding hadden bewoners sinds tien uur in de ochtend een lagere waterdruk. Om hoeveel adressen het precies ging, weet Brabant Water niet. De meldingen kwamen onder andere uit Breda-Zuid, Etten-Leur, Prinsenbeek en het dorp Effen dat onder Breda ligt.

Op Allestoringen.nl lag het aantal meldingen vanuit Breda rond het middaguur op meer dan zeshonderd meldingen. De storingswebsite van Brabant Water was woensdagochtend uit de lucht.