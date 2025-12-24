80 kilometer lange 'stroomsnelweg' bij Tilburg wordt definitief aangelegd

De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Tilburg en het plaatsje Rilland in Zeeland kan definitief doorgaan. De Raad van State heeft dat woensdag besloten. De nieuwe stroomverbinding met een lengte van ongeveer 80 kilometer gaat een noodzakelijke schakel in het landelijke hoogspanningsnet vormen, volgens netbeheerder TenneT.

"We zijn blij met de definitieve uitspraak van de Raad van State", zegt Marc Lentjes, Programmadirecteur Grote Projecten Zuid-Nederland bij TenneT. "De nieuwe stroomsnelweg is noodzakelijk voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in het zuiden van Nederland én voor het transport van duurzame energie dat door wind op zee landinwaarts wordt gebracht. De verbinding is een onmisbare schakel in de energietransitie."