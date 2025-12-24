80 kilometer lange 'stroomsnelweg' bij Tilburg wordt definitief aangelegd
De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Tilburg en het plaatsje Rilland in Zeeland kan definitief doorgaan. De Raad van State heeft dat woensdag besloten. De nieuwe stroomverbinding met een lengte van ongeveer 80 kilometer gaat een noodzakelijke schakel in het landelijke hoogspanningsnet vormen, volgens netbeheerder TenneT.
"We zijn blij met de definitieve uitspraak van de Raad van State", zegt Marc Lentjes, Programmadirecteur Grote Projecten Zuid-Nederland bij TenneT. "De nieuwe stroomsnelweg is noodzakelijk voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in het zuiden van Nederland én voor het transport van duurzame energie dat door wind op zee landinwaarts wordt gebracht. De verbinding is een onmisbare schakel in de energietransitie."
De huidige verbinding heeft namelijk zijn grenzen qua capaciteit bereikt. Daarnaast is het stroomnet overvol, waardoor het risico bestaat op gecontroleerde tijdelijke uitval van elektriciteit in gebieden.
TenneT zegt begin 2026 te starten met bouwen in Tilburg, Reimerswaal en Woensdrecht. Vrij snel daarna volgen ook op de andere plekken waar de verbinding doorheen gaat lopen. "De bouw van een nieuwe hoogspanningslijn vraagt om werkzaamheden op veel verschillende locaties", zegt de netbeheerder. "Dit kan tijdelijk hinder geven, zoals extra bouwverkeer."