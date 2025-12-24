Kind stopt vuurwerkfontein onder kleren van vriendje dat zwaargewond raakt

Een 9-jarig jongetje heeft afgelopen vrijdag ernstige brandwonden opgelopen toen een vriendje een vuurwerkfontein onder zijn kleren stopte. Dat gebeurde in het Wilhelminapark in Best. Het kind ligt woensdag nog altijd in het brandwondencentrum in Rotterdam. Dat meldt de politie op Instagram.

Het jongetje was met twee vriendjes van 9 en 10 jaar in het park met vuurwerk aan het spelen toen het gruwelijk misging. Zijn vriendje stopte een brandende vuurwerkfontein onder zijn kleding.

Huidtransplantatie

Het jongetje liep daarbij tweede- en derdegraads brandwonden op aan zijn rug en moet in het brandwondencentrum een huidtransplantatie ondergaan. Op een foto die de politie deelt, is het shirt van het jongetje te zien waar een groot gat in is gebrand.

Op Instagram waarschuwen de wijkagenten van Best en Oirschot ouders dat zij hun kinderen ook bij categorie 1 vuurwerk zoals fonteintjes en sterretjes in de gaten moeten houden. "Zulke jonge kinderen kunnen de gevaren nog niet inzien", schrijven zij.