Bos in Breda onder water door gesprongen waterleiding

Wie woensdagmiddag zin heeft in een winterse wandeling in het Mastbos in Breda kan beter regenlaarzen aantrekken. Door een waterleidingbreuk staat een groot deel van het bos onder water. Een stuk van het bos is afgezet.

De waterleidingbreuk zorgde ervoor dat bewoners in de omgeving van Breda urenlang verminderde waterdruk op de kraan hadden. De storing was rond één uur opgelost, maar in het Mastbos zijn de problemen nog niet voorbij.

Het bos staat blank door het vele water. Bij de gesprongen leiding is een groot gat in de grond gemaakt. Een parallelleiding heeft de toevoer van het water overgenomen, waardoor bewoners weer waterdruk hebben. De problemen met de gesprongen leiding moeten nog worden opgelost.