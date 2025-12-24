Advertentie
Politie vindt flinke voorraad illegaal vuurwerk in Bergen op Zoom
Vandaag om 13:35 • Aangepast vandaag om 14:48
De politie heeft woensdagochtend drie huizen doorzocht in Bergen op Zoom, op zoek naar illegaal vuurwerk. Op één adres in de wijk Noordgeest vonden agenten meer dan 20 stuks shells, levensgevaarlijk vuurwerk, en ruim 100 nitraten.
Er is nog niemand aangehouden. Wel moet een 20-jarige man uit Bergen op Zoom zich later melden bij de politie voor verhoor. Het vuurwerk is in beslag genomen.
De politie in Bergen op Zoom roept mensen op om vuurwerkoverlast te melden.
Advertentie
Advertentie