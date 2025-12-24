Advertentie
Anonieme tip leidt naar 115 kilo vuurwerk in huis Berlicum
Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 19:13
In een huis aan de Oude Pastorieweg in Berlicum is woensdag 115 kilo vuurwerk in alle soorten en maten gevonden. Dat laat de politie weten. De bewoonster wordt verdacht van het handelen in en verkopen van het vuurwerk.
Het gaat om categorie twee vuurwerk dat wel verkocht mag worden, maar alleen op oudjaarsdag en -nacht afgestoken mag worden. De politie kwam de grote hoeveelheid op het spoor door een anonieme tip. Het vuurwerk wordt vernietigd.
De bewoonster is niet aangehouden, maar wordt wel uitgenodigd op het politiebureau voor een verhoor.
De politie voert voor de jaarwisseling regelmatig controles uit rondom het opslaan van vuurwerk. Zij waarschuwen voor brand- en ontploffingsgevaar voor bewoners en omwonenden.
