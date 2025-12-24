Meer dan 100 kilo vuurwerk gevonden in huis, bewoonster verdacht van handel

In een huis aan de Oude Pastorieweg in Berlicum is woensdag 115 kilo vuurwerk in alle soorten en maten gevonden. Dat laat de politie weten. De bewoonster wordt verdacht van het handelen in en verkopen van het vuurwerk.

Het gaat om categorie twee vuurwerk dat wel verkocht mag worden, maar alleen op oudjaarsdag en -nacht afgestoken mag worden. De politie kwam de grote hoeveelheid op het spoor door een anonieme tip. Het vuurwerk wordt vernietigd.