Dit is de Brabander van het Jaar 2025: 'Tranen in de ogen'

Joseph Pennings uit Helvoirt en Angel de Nijs uit Kaatsheuvel zijn de Brabanders van het Jaar 2025. Zij begeleiden samen al meer dan dertig jaar een drumband voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Iedere zondag repeteren ze met 'hun' drumband Maurits.

Joseph en Angel krijgen tranen in hun ogen als ze horen dat zij zijn gekozen tot de Brabanders van het Jaar 2025. Ze kunnen het bijna niet geloven. "Het zweet brak me uit. Ik dacht: zou het echt?", blikt Angel terug. Joseph vult aan: "Het is overweldigend, heel leuk. Maar de genomineerden van dit jaar zijn allemaal fantastische mensen, we hebben wat ons betreft eigenlijk met z'n allen gewonnen."

"Ik kreeg een arm om mijn nek en een dikke knuffel, toen was ik meteen verkocht."

Joseph is al 38 jaar dirigent bij drumband Maurits. "Ik had wel bij andere slagwerkgroepen gezeten, maar dit was iets heel nieuws", vertelt hij. "De eerste keer dat ik hier was, kreeg ik een arm om mijn nek en een dikke knuffel. Toen was ik meteen verkocht."

Een paar jaar later kwam ook Angel bij de band. Eerst als begeleider, later werd ze voorzitter van de club. "Mijn schoonmoeder had gehoord dat ze mensen zochten om de bandleden te begeleiden. Ze dacht dat ik dat wel kon doen, omdat ik bij de majorettes was. Maar ik had nog nooit muziekles gehad en ik kon niet eens noten lezen."

Leden van drumband Maurits maken muziek (Foto: Imke van de Laar)

Toch besluit Angel te gaan helpen. En net als Joseph verliest ze meteen haar hart aan de band. Iedere zondag repeteren ze samen met de bandleden en ze treden regelmatig op.

"De bandleden zijn bijna nog blijer dan wij."

In de Winter Efteling krijgen Joseph en Angel van commissaris van de Koning Ina Adema het bijbehorende beeldje. Vol trots nemen ze het in ontvangst.

Joseph en Angel krijgen het beeld van de commissaris van de Koning (Foto: Marcel van Dorst)

Maar de bandleden die mee zijn gekomen om Joseph en Angel aan te moedigen, zijn zo mogelijk nog trotser. "Wij staan met tranen in onze ogen en de leden van onze drumband glimmen van geluk," vertelt Angel. "Die zijn bijna nog blijer dan wij. En daar doen wij het voor, elke zondag weer."

Joseph en Angel omhelzen elkaar (Foto: Marcel van Dorst)

