Goed nieuws voor fietsers, er kan toch gestrooid worden op Merwedebrug

Fietsers die deze winter over de Merwedebrug gaan, hoeven niet langer te vrezen voor gevaarlijke situaties. Rijkswaterstaat meldt woensdag dat er bij sneeuw of ijzel tóch gestrooid kan worden op het fietspad.

Vorige week werd bekend dat Rijkswaterstaat borden had geplaatst bij de Merwedebrug . Ze gaven aan dat er niet gestrooid zou worden op het fietspad.

"Uit recente inspecties blijkt dat het beweegbaar deel van de Merwedebrug niet zwaar belast mag worden", legde een woordvoerder van Rijkswaterstaat toen uit."We onderzoeken of alternatieve strooimethodes, dus zonder zware voertuigen, wel mogelijk zijn."

Woensdag maakte de wegbeheerder bekend dat er een alternatief is gevonden in een kleiner voertuig, in combinatie met handmatig strooien. "Vanaf de noordzijde van de Merwedebrug richting Altena strooien we het fietspad tot aan het beweegbare deel met eigen materieel. Dit is een voertuig met aanhangstrooier, dat zo licht mogelijk wordt geladen."

Trekker met kleine strooier

Het beweegbare deel van het fietspad op de Merwedebrug wordt handmatig gestrooid. De gemeente Altena strooit het fietspad vanaf de zuidzijde richting Gorinchem tot aan het beweegbare deel met een trekker met kleine strooier.

Volgende winter is het probleem volgens Rijkswaterstaat sowieso opgelost. "De Merwedebrug wordt in het voorjaar versterkt. Volgende winter kan op het fietspad dus sowieso weer gestrooid worden."