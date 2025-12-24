Gemeente Waalwijk controleert containers na ongeluk: verlichting in orde

Gemeente Waalwijk heeft een controle uitgevoerd naar andere containers in de Heistraat, naar aanleiding van het ongeluk op 11 december. Hierbij raakte een vrouw gewond nadat ze met haar auto botste op een onverlichte container vol puin in Sprang-Capelle.

De botsing riep vragen op over de regels rondom containers op gemeentegrond. Volgens communicatieadviseur Mariëtte Snoeren is voor het plaatsen van een container geen vergunning of ontheffing nodig, zolang deze binnen een maand weer wordt verwijderd. “In dit geval is dan ook geen ontheffing of vergunning verleend”, zegt zij.

Waarom is er na het ongeluk nog een controle gedaan?

De gemeente voerde de controle uit naar aanleiding van een melding van bewoners over containers in de Heistraat, kort nadat de vrouw gewond raakte.

De controle richtte zich op de andere containers in dezelfde straat. De gemeente heeft onderzocht of deze correct geplaatst waren, goed verlicht en voorzien van waarschuwingsmiddelen met reflecterende elementen.

Daarbij bleek dat de aanwezige containers voldeden aan de geldende veiligheidsregels en geen direct gevaar voor het verkeer vormden.