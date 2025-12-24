Stapel hooi en snoeiafval in brand op weiland in Escharen

Een stapel met hooi en snoeiafval stond woensdagmiddag in brand op een weiland in Escharen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Iemand probeerde het gras met een bulldozer om te ploegen, maar dat maakte het vuur alleen maar erger.

In eerste instantie kwam alleen de brandweer van Grave op het vuur af, maar toen de brand erger werd, moest een waterwagen uit Uden komen. Het vuur werd uiteindelijk geblust met meerdere waterwagens en hulp van de bulldozer.

De brandweer kreeg meer hulp van omstanders die hielpen met tillen, uitrollen en verplaatsen van materiaal en slangen. Bij de brand raakte niemand gewond en het weiland is voor een klein deel beschadigd geraakt.