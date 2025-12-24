Geurspoor leidt naar vermiste hond van radio-dj na zwaar verkeersongeluk

Puck, de golden retriever van Radio Veronica-dj Niek van der Bruggen uit Eindhoven, is teruggevonden. De hond zat in de auto bij zijn baasje en rende weg na een verkeersongeluk bij het Utrechtse Zijderveld. Een politiewoordvoerder laat aan het ANP weten dat de viervoeter in goede gezondheid verkeert. Wel is ze voor de zekerheid nog nagekeken door een dierenarts.

De hond sloeg op de vlucht nadat de Eindhovenaar betrokken raakte bij een ongeluk met drie auto's. Zijn auto sloeg daarbij zes keer over de kop. De dj kwam met de schrik vrij, maar Puck ging er wel vandoor. Niek deed na het ongeluk via Instagram een oproep aan mensen in de regio Zijderveld om de dierenambulance te bellen als zij zijn hond zouden zien. Woensdagochtend zochten een hondenreddingsteam van de dierenambulance en de politie in de bossen rond Vianen. Uiteindelijk werd Puck dankzij een geurspoor teruggevonden.

Puck werd uiteindelijk na een lange zoektocht gevonden (foto: Justin Egberts/Egberts Media).

Persfotograaf Justin Egberts liep per toeval tegen Puck aan toen hij de zoekactie wilde vastleggen. "Ze was eerst heel angstig maar toen de broer van Niek kwam, wist hij haar op te pakken", zegt hij tegen RTV Utrecht. Onderzoek

Niek laat op Instagram weten opgelucht te zijn. "Puckie, mijn goldie, is terecht", zegt hij in een video. "Ze is gecontroleerd, heeft de hele nacht rondgelopen natuurlijk. Ze heeft alleen wat kapotte zolen. Als je de Vierdaagse loopt, heb je dat ook.” De dj zegt sinds dinsdagavond wakker te zijn geweest om alles te regelen en bedankt iedereen die heeft meegeholpen met zoeken. De telefoon gaat nu uit. "Het gaat goed, ik kom in de lucht en we gaan kerst vieren."

De hond van de dj kan bijkomen van zijn avontuur (foto: Justin Egberts/Egberts Media).

De hond warmt op met een dekentje (foto: Justin Egberts/Egberts Media).

Het politieonderzoek naar het ongeluk loopt nog. Bij Niek zijn een alcohol- en speekseltest afgenomen om te controleren of hij onder invloed was. De uitslagen worden op zijn vroegst na Kerstmis verwacht. Een woordvoerder van Radio Veronica zegt tegen RTV Utrecht dat de dj heeft verzekerd dat alcohol en drugs geen rol speelden. "We zijn uiteraard zeer opgelucht dat Niek geen fysiek letsel heeft opgelopen."