Laura's partner liep zwaar hersenletsel op: 'Het was onzeker en hectisch'

Als Mark Pierlo (31) uit Heeswijk-Dinther in december 2023 bij familie een klusje doet op de ladder, slaat het noodlot toe. Hij valt en loopt daardoor ernstig hersenletsel op. Er volgt een lange, onzekere tijd voor hem en zijn gezin. Nu, twee jaar later, kunnen ze weer vooruitkijken en ziet hun Kerstmis er heel anders uit.

Net voor het ongeluk kwamen ze erachter dat het stel zwanger was van hun tweede kindje. “Tijdens het traject van Mark hebben we zoontje Mick mogen verwelkomen. De hele zwangerschap heeft Mark niet bewust meegemaakt. Dat kwam er voor ons gevoel nog eens bovenop.”

Veel opnieuw leren Na vijf weken kwam Mark bij bewustzijn. Hij ging eerst naar een revalidatiekliniek in Eindhoven en later naar een kliniek in Woerden. Hij moest veel opnieuw leren, zoals eten, drinken en lopen. Ook kon Laura pas na een half jaar weer beter met hem praten.

Mark had ernstig hersenletsel opgelopen. De druk in zijn hersenen nam alleen maar toe, waardoor zijn schedel gelift moest worden om meer ruimte te creëren. “Op de vijfde dag na het ongeluk moest zijn schedel eruit. Die is toen later teruggeplaatst”, legt Laura uit.

Het is 9 december 2023 als Mark bij de ouders van zijn partner Laura van Dalsum (30) van de ladder valt. Laura heeft uren aan zijn ziekenhuisbed gezeten, terwijl Mark kunstmatig in slaap werd gehouden. “Je leeft dan echt van dag tot dag”, vertelt ze.

Mark kon wel bij de bevalling zijn. Zijn moeder was er om voor hem te zorgen en de moeder van Laura was er voor haar. Twee dagen later moest Mark alweer terug naar de revalidatiekliniek. “Het was een hele onzekere, hectische periode”, blikt ze terug.

Verhaal delen met groter publiek

De eerste maanden heeft Laura haar verhaal bijgehouden in een boek, zodat ze het later altijd samen terug konden lezen. Toch besluit ze op een gegeven moment om hun zware periode te delen met een groter publiek. Ze start eerst blogpagina Hersenleed, zodat ook mensen die wat verder van hen af stonden, op de hoogte bleven hoe het met ze ging.

Toen het met Mark de goede kant op ging, is ze ook video’s gaan delen op TikTok. Ze laat daar haar volgers zien hoe Mark revalideerde en hoe hij stapje voor stapje weer dingen zelf kon doen.

Laura deelt hun verhaal en ervaringen om andere mensen in eenzelfde situatie te helpen. “Op TikTok zag ik zoveel vergelijkbare verhalen waarnaar ik twee jaar geleden zelf op zoek was.”

Sinds een paar maanden is Mark weg uit de revalidatiekliniek. Hij wacht nog op een operatie aan zijn oog die mogelijk zijn zicht verbetert. Verder gaat het goed met hem, vertelt Laura. “Hij is fysiek weer zo goed opgeknapt. Hij is voor tachtig procent weer de oude. Hij kan thuis voor de kinderen zorgen, zodat ik zelf ook soms ademruimte heb en leuke dingen kan doen.”

In de toekomst misschien weer timmerman

Mark werkte zelfstandig als timmerman en ze verwachten dat hij dit in de toekomst weer misschien wel weer kan oppakken. “Hij loopt een aantal uur in de week mee bij een houthandel. Ook om te kijken wat hij wel en niet kan.”

Deze feestdagen zien er dit jaar weer heel anders uit voor het jonge gezin. En dat in positieve zin. “Twee jaar terug lag Mark nog in coma en vorig jaar was hij nog een paar dagen aan het revalideren”, vertelt Laura. Ze vervolgt: “We kunnen er nu op een andere manier van genieten.”