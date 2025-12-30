Zo wordt de nieuwjaarsshow in de binnenstad van Eindhoven gemaakt

Het aftellen naar het nieuwe jaar krijgt in Eindhoven opnieuw een spectaculair decor. LastBlast, het Eindhovense showbedrijf dat de nieuwjaarsshow 'New Years Ehve' maakt, pakt groots uit. “We projecteren de show op het stadhuis en de toren ernaast”, vertelt showdirector Bart de Ridder.

Het team achter de show is al een half jaar bezig met de voorbereidingen: “Alle geluiden die je hoort tijdens de show produceren we in onze eigen studio. Alles moet perfect in elkaar overlopen.” Voor de derde keer maakt LastBlast de officiële nieuwjaarsshow in opdracht van Eindhoven247, onderdeel van gemeente Eindhoven. Nieuw dit jaar is de locatie: het Stadhuisplein. “Dat betekent een compleet nieuw canvas waarop we onze show mogen laten zien,” legt Bart uit. “We kunnen het gebouw volledig transformeren met lichtprojecties. In combinatie met een presentator, muziek, beeld, licht en vuurwerk ontstaat er echt een totaalbeleving.” In de show worden kijkers meegenomen op een reis door het afgelopen jaar. “Het is onze eigen stad, dus daar wil je ook elementen van laten terugkomen.” Bezoekers kunnen op abstracte wijze verschillende Eindhovense hoogtepunten herkennen: “Van de opening van De Wielewaal tot de marathon, GLOW en Dutch Design Week”.

De show op de lichttoren in 2024.

Met een team van 25 man werkt Bart aan de eindejaarshow. In mei begonnen de eerste voorbereidingen: “Het begint met een idee en heel veel vragen. Wat willen we laten zien? Welke artiesten passen daarbij? hoeveel projectoren hebben we nodig?” Daarna krijgen de eerste ideeën vorm. Bart laat een foto zien van het stadhuis in allerlei kleuren, met voorop een dj-booth. In de lucht is vuurwerk te zien. “Toen we hoorden wat de nieuwe locatie werd, zijn we meteen achter de computer gedoken om te gaan schetsen. We hebben het stadhuis en de toren in photoshop als het ware ingekleurd. Zo ontstaat een eerste gevoel bij hoe het eruit zou kunnen gaan zien.”

Dat idee wordt uitgewerkt in een storyboard, waarin elke scène tot in detail wordt vastgelegd. “Daar maken we een lichtplan bij en vervolgens wordt alles geprogrammeerd op tijdcodes,” legt showdirector uit. “In twintig seconden kunnen zomaar vijftig cues zitten: licht, video, geluid, vuurwerk of een actie van de presentator. Het is precisiewerk en moet allemaal perfect op elkaar aansluiten. Dus er zit heel veel tijd in de voorbereidingen, maar gelukkig is het ook heel leuk om te doen.” Wat hij zelf het leukste vindt? “Het moment dat alles wat alleen in je hoofd zat, voor het eerst samenkomt in een eerste preview. Dan denk je: dit wordt zó vet.”

"De kans is groot dat ik op de dag zelf nog kleine dingen aanpas. Het is eigenlijk nooit helemaal af.”

Alle muziek en geluidseffecten tijdens de show worden in eigen huis gemaakt. In een warmgestookte studio legt mede-eigenaar en sounddesigner Jordy van Oostveen de laatste hand aan de audio van de show. In de studio klinkt een spannend, golvend geluid. Op de muur hangt een groot scherm waarop de lichtprojectie te zien is. Jordy maakt daar de geluiden bij. “Ik accentueer met audio wat je ziet”, legt hij uit. “Zo vloeien beeld en geluid echt in elkaar over.” Ook dat kost tijd. “Ik heb hier al zo’n dertig uur in zitten, en dat is alleen de openingsshow”, lacht hij. “En de kans is groot dat ik op de dag zelf nog kleine dingen aanpas. Het is eigenlijk nooit helemaal af.”

Voor de audio-expert is het publiek de ultieme graadmeter. “Als mensen enthousiast reageren, weet je dat het klopt. Ik ben vooral trots op het team. We doen dit echt samen.” Bart is trots dat hij een show in eigen stad mag maken. “Ik heb op acht verschillende plekken in Eindhoven gewoond, dus iedere wijk voelt inmiddels wel een beetje als thuis. En om dan te zien hoe mensen uit al die wijken naar onze show komen kijken: dat is echt een heel gaaf gevoel.” Wie erbij is, kan zich opmaken voor twee hoogtepunten: de openingsshow om tien uur en natuurlijk de show zelf, die aftelt naar het nieuwe jaar. “Die wordt nog indrukwekkender dan vorig jaar,” belooft Bart. “Omdat het stadhuis en de toren straks echt met elkaar in dialoog gaan in beeld en geluid.” Een paar dagen voor oudejaarsavond wordt alles getest op locatie. Eerst worden de projecties afgesteld, daarna volgt de generale repetitie. “Dat is altijd spannend,” erkent De Ridder. “Het is een nieuwe locatie, dus er kunnen altijd verrassingen zijn. Maar we zijn flexibel genoeg om bij te sturen als het nodig is.”

De eerste ontwerpen van de show.