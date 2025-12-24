Meer bezoekers in de Sint-Jan: nieuwe belangstelling voor het geloof

De Sint-Janskathedraal in Den Bosch maakt zich op voor drukke kerstdagen. Terwijl veel kerken minder bezoekers zien, is de belangstelling hier juist groot. De kerststal is al twee weken te bewonderen en de koren repeteren nog volop.

“De kerk is er klaar voor,” zegt Vincent Blom van de Sint-Jan Parochie in Den Bosch woensdag tegen het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. De Sint-Jan heeft een druk programma tijdens de feestdagen, wanneer veel mensen de kerk bezoeken. ''Er is voor jong en oud wat te doen. We bewaren het klassieke, maar hebben ook oog voor de nieuwe generatie.''

Kerstmis

Sommige mensen zijn kritisch en zeggen dat bezoekers alleen met kerst naar de kerk komen, maar daar kijkt Blom anders tegenaan. “Ik ben al blij dat ze komen. Kerst kun je overal vieren, maar toch kiezen veel mensen ervoor om naar de kerk te gaan en dan specifiek naar de Sint-Jan.”

Nieuwe belangstelling

De belangstelling voor de Sint-Jan beperkt zich niet tot de feestdagen. Volgens Vincent Blom van de Sint-Jan Parochie neemt het aantal bezoekers de afgelopen jaren juist toe. “Je merkt het sowieso op zondag. We hebben vaste kerkgangers, maar ontvangen ook veel mensen daarbuiten. Er ontstaat een nieuwe belangstelling voor het geloof”, vertelt Blom.

Volgens hem speelt de onrust in de wereld daarin een belangrijke rol. “Er is veel spanning en onzekerheid. Mensen zijn op zoek naar houvast en rust.”