Twee nepagenten aangehouden in Tilburg, pinpas en horloge gestolen

De politie heeft maandag twee mensen aangehouden die zich voordeden als politieagent in Tilburg. Het gaat om een jongen van 15 en man van 18. Allebei komen ze uit Rotterdam.

De politie zegt dat ze een verdachte auto zagen, op de Hart van Brabantlaan. Eén van de inzittenden leek volgens hen wel erg op een nepagent, dus hebben ze de auto gecontroleerd. Daar kwam een horloge uit tevoorschijn. Gestolen van een slachtoffer.