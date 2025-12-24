Advertentie
Twee nepagenten aangehouden in Tilburg, pinpas en horloge gestolen
Vandaag om 16:07 • Aangepast vandaag om 16:34
De politie heeft maandag twee mensen aangehouden die zich voordeden als politieagent in Tilburg. Het gaat om een jongen van 15 en man van 18. Allebei komen ze uit Rotterdam.
De politie zegt dat ze een verdachte auto zagen, op de Hart van Brabantlaan. Eén van de inzittenden leek volgens hen wel erg op een nepagent, dus hebben ze de auto gecontroleerd. Daar kwam een horloge uit tevoorschijn. Gestolen van een slachtoffer.
Daarna vond de politie ook een pinpas in de auto, die van geen van beiden was. Die blijkt al eerder van iemand te zijn gestolen. De politie doet verder onderzoek om te ontdekken of ze nog bij andere strafbare dingen betrokken zijn.
Advertentie
Advertentie