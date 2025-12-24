Op kerstavond wordt na 30 jaar weer een mis gehouden in deze kapel

Voor pastoor Ronald van Bronswijk wordt het een hele bijzondere kerstavond. De Maria Magdalenakapel in Made doet na dertig jaar weer dienst als gebedshuis en de pastoor gaat woensdagavond de kerstmis leiden. "We hopen dat heel veel mensen hier steun en kracht uit kunnen putten."

Daarna werd de kapel onderdeel van cultureel centrum de Mayboom. Er werden onder andere balletlessen gegeven. De afgelopen drieënhalf jaar is de kapel verbouwd zodat het weer gebruikt kan worden als onderdeel van de kerk.

Voor veel mensen is een bezoek aan de mis op kerstavond de start van de feestdagen. In Made kan dat na dertig jaar weer in de kapel in het centrum van het dorp. De kapel stamt uit 1921 en was onderdeel van het zusterklooster dat in 1990 werd gesloopt.

Pastoor Van Bronswijk geeft woensdagmiddag vol trots een rondleiding. “Maria is nog niet aanwezig, maar die komt vanavond hier te staan", wijst hij. "In een processie zullen we haar begeleiden naar de kapel."

Hij is blij dat de kapel met de feestdagen open gaat zodat er kerst gevierd kan worden. "Kerstmis is geliefd. Mensen zoeken dan toch iets van warmte, saamhorigheid en liefde. En ze hebben al jaren gewacht om deze kapel te betreden."

De pastoor verwacht dan ook veel mensen tijdens de mis van woensdagavond. "Als er200 mensen komen, is het propvol. Er zijn zitplaatsen voor ongeveer 120 tot 140 mensen en dan kunnen er nog wat mensen staan."

Ook na de feestdagen blijft de kapel in gebruik als gebedshuis. Dat is bijzonder, want er zijn ook kapellen en kerken die juist sluiten. "Wij zijn trots dat we de kapel mogen behouden", zegt de pastoor. "Ik vind het fijn dat mensen weer naar Maria kunnen en dat ze weer een kaarsje kunnen aansteken."