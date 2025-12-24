Laatste tussenstand Serious Request breekt nu al record: 15,16 miljoen euro

De 3fm-dj's hebben nu al het recordbedrag van ruim 15,16 miljoen euro opgehaald voor Serious Request in Den Bosch dit jaar. Dat bleek woensdagavond, anderhalf uur vóór het einde van Serious Request toen de laatste tussenstand bekend werd gemaakt. In hun glazen huis haalden de dj's geld op voor Spieren voor Spieren, door mensen plaatjes aan te laten vragen.

De teller stond woensdagavond bij de laatste tussenstand op 15.163.447 euro. Op de laatste dag werd er nog een enorme gift gedaan, van één miljoen euro.

Het vorige record van ruim 13,8 miljoen euro werd dertien jaar geleden neergezet. In 2012 lag het bedrag aan het einde van de actieweek lager en groeide de opbrengst pas daarna door.

Het format

Dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer zitten dit jaar in het glazen huis. Ze mogen tijdens hun deelname van 18 tot 24 december alleen sapjes drinken en mogen niet op hun telefoon zitten. Daarnaast maken ze 24 uur per dag radio.

Zo proberen ze geld op te halen voor het goede doel: Spieren voor Spieren. Het geld wordt gebruikt voor meer onderzoek, medicijnen en nieuwe behandelingen voor kinderen met een spierziekte.

Drukte op de Markt

Het is een drukte van jewelste dinsdag in Den Bosch, in aanloop naar kerst. Veel mensen zijn langsgekomen om een liedje aan te vragen, van de sfeer te genieten en te doneren op de markt. Het plein was soms zo vol, dat er niemand meer bij kon.