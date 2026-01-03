Djordin heeft logo van zijn werk op zijn arm gezet: ‘Je bent knettergek’

Het logo van je werk laten tatoeëren op je lichaam? De meeste mensen moeten er niet aan denken, maar op de arm van Djordin Claassens (28) uit Dongen prijkt toch echt de naam van het restaurant waar hij werkt. “Ze zeiden dat ik het niet zou doen, maar ik ben de volgende dag naar de tattooshop gereden.”

Djordin werkt sinds vijf jaar als kok bij het Tilburgse restaurant Rodeo. Hij heeft het er naar zijn zin en hij kan het goed vinden met zijn collega’s. Er wordt hard gewerkt en tussendoor is er ruimte voor een grapje. De collega’s van Djordin hadden het twee jaar geleden een keer over zijn tattoos. “Want ik heb er nogal wat”, vertelt hij. “We waren wat aan het dollen toen iemand zei dat hij me 150 euro zou geven als ik een tattoo van Rodeo zou laten zetten.”

De baas van Rodeo kwam toen net binnen lopen en hij deed er nog een schepje bovenop. “Hij zei dat hij de tattoo zou betalen en dat hij misschien wel mee zou gaan”, vertelt Djordin. “De rest van de collega’s moesten lachen. Ze dachten dat ik het niet ging doen dus ik zei: ‘Ga mij niet pushen, want ik doe het echt!’”

"Mijn stiefmoeder keek me aan en ze begon meteen heel hard te lachen."