Geen sprake van 'supergriepgolf', aantal griepgevallen daalt weer

Huisartsen zien een vermindering in het aantal patiënten met griepachtige klachten. Voor elke 100.000 inwoners gingen er afgelopen week 21 naar de huisarts met verschijnselen die op griep duiden. Dat blijkt uit gebundelde huisartsendata van gezondheidsinstituut Nivel.

Vorige week lag het aantal patiënten met griepverschijnselen nog op 40 per 100.000 inwoners. Daarmee werd gevreesd voor een vroege griepepidemie. Die lijkt er voorlopig niet van te komen.

De grenswaarde die onderzoekers aanhouden voor een griepepidemie ligt op 46 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners. Dat niveau moet dan wel zeker twee weken lang worden overschreden. Bovendien moeten monsters van patiënten met klachten dan bevestigen dat flink wat griepvirussen rondgaan.

'Supergriep'

Huisartsen namen de afgelopen week 45 monsters af bij patiënten met griepklachten. Bij negen daarvan bleek het ook daadwerkelijk om het influenzavirus, in de volksmond bekend als griep, te gaan.

Van die negen ging het vier maal om de beruchte H3N2-variant, die in Groot-Brittannië bekendstaat als de 'supergriep'. Dit nadat de nationale gezondheidsdienst NHS daarvoor waarschuwde.