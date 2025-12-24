Geen sprake van 'supergriepgolf', aantal griepgevallen daalt weer
Huisartsen zien een vermindering in het aantal patiënten met griepachtige klachten. Voor elke 100.000 inwoners gingen er afgelopen week 21 naar de huisarts met verschijnselen die op griep duiden. Dat blijkt uit gebundelde huisartsendata van gezondheidsinstituut Nivel.
Vorige week lag het aantal patiënten met griepverschijnselen nog op 40 per 100.000 inwoners. Daarmee werd gevreesd voor een vroege griepepidemie. Die lijkt er voorlopig niet van te komen.
De grenswaarde die onderzoekers aanhouden voor een griepepidemie ligt op 46 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners. Dat niveau moet dan wel zeker twee weken lang worden overschreden. Bovendien moeten monsters van patiënten met klachten dan bevestigen dat flink wat griepvirussen rondgaan.
'Supergriep'
Huisartsen namen de afgelopen week 45 monsters af bij patiënten met griepklachten. Bij negen daarvan bleek het ook daadwerkelijk om het influenzavirus, in de volksmond bekend als griep, te gaan.
Van die negen ging het vier maal om de beruchte H3N2-variant, die in Groot-Brittannië bekendstaat als de 'supergriep'. Dit nadat de nationale gezondheidsdienst NHS daarvoor waarschuwde.
In Nederland lijken griepvaccins effectief te zijn tegen deze variant, die hier ook al maanden rondgaat. H3N2 veroorzaakt meestal wel zwaardere klachten. De klachten lijken op een gewone verkoudheid, maar zijn heftiger.
RS-virus aangetroffen
Ook zijn negen gevallen van het RS-virus bij het nemen van de monsters aangetroffen. Dit virus zorgt bij volwassenen voor milde verkoudheidsklachten, maar kan bij baby's gevaarlijke infecties aan de luchtwegen veroorzaken.
Het aantal detecties is lager dan vorige jaren rond deze tijd, wat volgens het RIVM mogelijk komt door het effect van de invoering van immunisatievaccins tegen het virus bij 0-jarigen.
Weinig kinderen op de ic
Vorige winter werden geplande operaties of behandelingen voor kinderen nog uitgesteld omdat kinder-ic's vol lagen met patiëntjes die luchtwegproblemen hadden na besmetting met het RS-virus.
Dit jaar lijkt de verspreiding van het virus later op gang te komen en liggen er weinig kinderen op de ic. Een woordvoerder van het RIVM noemt de resultaten 'hoopvol', maar wil nog geen conclusies aan deze vroege cijfers verbinden.
Minder griepgevallen
Volgens de cijfers daalde het aantal grieppatiënten onder kinderen van 0 tot en met 14 jaar en 65-plussers. Bij volwassenen tussen 15 en 44 steeg het aantal mensen met griepverschijnselen iets.
De vorige griepepidemie begon medio januari en duurde in totaal negen weken.