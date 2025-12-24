Jan Poortvliet (70) voor rest van het seizoen hoofdtrainer van FC Eindhoven

Jan Poortvliet heeft deze week een contract getekend dat hem tot het einde van het huidige seizoen aan FC Eindhoven verbindt. De club uit de eerste divisie mist sinds eind oktober hoofdcoach Maurice Verberne. Die brak zijn been tijdens een oefenpotje op de training. Poortvliet stapte toen tijdelijk in als hoofdtrainer.

Ondertussen krijgt Verberne van FC Eindhoven de tijd om te revalideren. Hij blijft de komende periode op de achtergrond.

De Eindhovense club zal in de tweede seizoenshelft meerdere keren evalueren met Poortvliet en Verberne. Met de twee zijn ook meerdere toekomstscenario's besproken, afhankelijk van de snelheid van herstel van Verberne.

Contract technisch manager verlengd

FC Eindhoven heeft ook het contract van technisch manager Marc Scheepers met een jaar verlengd. Het contract van de Eindhovenaar liep in januari af.

Scheepers zal ook komend jaar de technische lijnen uitzetten samen met Peter Bijvelds en Jens van Son.