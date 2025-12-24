Zo druk bij winkelcentrum met kerst dat er verkeersregelaars nodig zijn

Nog even snel een cadeautje inslaan of de laatste boodschappen doen voor de feestdagen. Kerststress zorgt voor een drukte van jewelste bij winkelcentrum Boulevard Zuid in Eindhoven. Dinsdag en woensdag werden zelfs verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Hij zorgt dat automobilisten gelijk de goede kant op gaan zodat er geen opstoppingen ontstaan. "En we helpen vrachtwagens van de supermarkt die komen om te laden en lossen."

Waseem is een van die verkeersregelaars en hij stond samen met twee collega's de hele dag op straat. "We stonden hier gisteren en vandaag van acht uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds om te helpen met de drukte vanwege kerst."

Volgens Waseem was het dinsdag nog te overzien, maar woensdag was 'extreem druk'. "Gelukkig is het geen chaos omdat wij er zijn, maar we hebben niet kunnen ademen. Er is geen tijd voor pauze. We waren er druk mee."

De verkeersregelaars zijn ingeschakeld door winkeliersvereniging Boulevard Zuid. "Vorig jaar deden bezoekers van het winkelcentrum er tijdens de drukke kerstdagen een half uur over om het parkeerterrein af te komen", zegt Rob Vos, voorzitter van de winkeliersvereniging. "Ze konden geen kant op en daardoor ontstond er een grote opstopping."

Omdat de nabijgelegen Leenderweg vanwege onderhoud dicht is, vreesden de winkeliers dit jaar voor een nog grotere drukte. "We vinden het belangrijk dat mensen hun auto kwijt kunnen als ze boodschappen gaan doen. Het leek ons daarom fijn als er een paar dagen hulp zou zijn."

Ze vroegen bij de gemeente of het mogelijk was om verkeersregelaars in te zetten, maar daar kregen ze geen toestemming voor. En dus nam de vereniging zelf het heft in handen.

Voor dinsdag en woensdag regelden ze parkeerwachters. "Zij zorgden dat het parkeerterrein veilig en goed begaanbaar was en ze hielpen met in- en uitrijden." Deze actie bleek een goede zet. "We hebben dit jaar geen oponthoud gehad, daar zijn we blij mee."