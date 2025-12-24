Break-up Christiaan Bauer en brand in kelderbox: dit gebeurde er vandaag

Een gezin dat vast kwam te zitten op een begraafplaats en het verdrietige verhaal van Annemarie die uit het leven stapte: dit zijn de vijf verhalen die je deze woensdag gelezen moet hebben.

Na vier jaar is de relatie tussen Christiaan Bauer (24) en zijn vriendin Kim Weijers voorbij. De zanger uit Fijnaart maakt het nu pas bekend om het verdriet een plekje te geven. De breuk is volgens hem in goede harmonie verlopen. Hier lees je zijn verhaal:

Een gezin werd maandagavond per ongeluk opgesloten op een begraafplaats in Oss na een herdenkingsavond. De brandweer moest eraan te pas komen om het gezin met ladders over de poort te helpen. Het 8-jarige zoontje vroeg bezorgd of ze moesten blijven slapen.

Bijna de helft van alle Nederlandse supermarkten is open op eerste kerstdag, op tweede kerstdag zelfs 90 procent. Volgens expert Paul Moers kunnen supermarkten niet anders omdat de consument dit eist en de concurrentie moordend is. Check het hier:

Annemarie (34) had alles wat haar hartje begeerde maar maakte in april een einde aan haar leven. Ze liet brieven vol adviezen achter voor anderen met dezelfde gedachten. Haar familie hoopt door haar verhaal te vertellen dat anderen wel op tijd aan de bel trekken. Hier lees je haar verhaal:

Een 88-jarige man veroorzaakte brand in zijn kelderbox in Oss door een sigaret te roken. Twintig appartementen moesten worden ontruimd. Buren hadden hem al eerder gewaarschuwd voor het gevaar. Lees hier het hele verhaal: