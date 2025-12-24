Overloon herdenkt 281 soldaten met zee van licht op kerstavond

Op kerstavond brandden 281 kaarsen op de Overloon War Cemetery. Dat gebeurde tijdens de negende editie van ‘Lichtjes op Oorlogsgraven’, een ingetogen herdenking voor de militairen die daar hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Centraal stond dit jaar het persoonlijke verhaal van de Britse soldaat John Hawksby. Zijn leven stond symbool voor alle 281 mannen die in Overloon begraven liggen.

Het herdenkingsevenement is een initiatief van Veteranen Land van Cuijk en de adoptanten van de graven. Samen met tientallen bezoekers stonden ze stil bij de offers die de militairen brachten.

De honderden brandende kaarsjes maakten diepe indruk en laten zien dat de verbondenheid met deze soldaten, tachtig jaar na de oorlog, nog altijd leeft.

Vaste traditie

Lichtjes op Oorlogsgraven is inmiddels een vaste traditie geworden. Naast Overloon werden ook in Sint Anthonis, Grave en Westerbeek kaarsjes aangestoken bij de graven van Britse militairen.

Van 24 tot en met 26 december zijn op de begraafplaats in Overloon foto’s te zien van de gesneuvelde militairen. Inmiddels zijn 220 gezichten teruggevonden. Bezoekers kunnen op die manier niet alleen de namen, maar ook de mensen erachter leren kennen.