Het vriest dat het kraakt, dus het kriebelt bij de schaatsfanaten

Giet it al oan?! De komende dagen zakt de temperatuur, vooral 's nachts, een stukje onder het vriespunt. Bij Danny Stam, een marathonschaatsploegleider uit Sprang-Capelle, begint het daarom toch wel te kriebelen. "Ik denk wel dat het gaat lukken", zegt-ie in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

"Die baantjes zijn bij -1 al wel paraat", zegt Danny nuchter. Zijn team, Hamco/Motorama, zit in de topdivisie van het marathonschaatsen. Daar zijn de schaatsbanen bij vorst vaak het eerst aan de beurt, omdat het 'opgespoten' baantjes zijn. "Met 0 graden kunnen ze al een ijsvloer leggen, dan gaat het redelijk hard en dan moeten we ook ons best doen." Want dan moeten in razend tempo de schaatsen aan.

Klaar voor de start

"Dan moeten we zorgen dat iedereen fris, fit en uitgerust aan de start kan verschijnen", zegt de ploegleider. Maar wáár dat is, is elke keer weer een verrassing. Al denkt Danny dat de kans in Winterswijk of Haaksbergen het grootst is, wat verder naar het oosten. "Het is een eer om dan de primeur te hebben. En als het zover is, zie je dat op de app van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Met info over hoe, wat, wanneer en waar."

Eindelijk het ijs op

De ploeg traint het hele jaar door op een binnenbaan. "Maar dit zijn van die speciale dingen, om dan toch buiten te kunnen schaatsen." Lang zal de vorst niet duren, maar dat mag de pret niet drukken.

Maar nu komt de domper: Danny is ploegleider. En ploegleiders schaatsen zelf (eigenlijk) niet mee. "Dat is even een switch, maar tot nu toe vind ik het best leuk zo", zegt Danny. "En als de jongens dan ook nog een bietje naar me luisteren, is het helemaal mooi." En als de mannen na een uurtje dan klaar zijn, bindt Danny de ijzers ook nog even onder. "Ik ben niet gek, he."