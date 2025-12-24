Jumbo roept aardappelgratin van eigen merk terug

Supermarktketen Jumbo roept een bepaald soort aardappelgratin van eigen merk terug. De verpakking van het artikel sluit onvoldoende, waardoor het product voor de vervaldatum kan bederven.

Het gaat om Aardappelgratin kruidenboter van Jumbo, met houdbaarheidsdatum tot 21 januari 2026. Klanten die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar een winkel van Jumbo. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Een bonnetje is niet nodig.

Jumbo vindt de terugroepactie vervelend voor klanten. "We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt."

Mogelijk glas in pastasaus kerstpakket Makro

Makro roept op zijn beurt het kerstpakket Deluxe Christmas terug. In het pakket zit een pot pastasaus waar door een productiefout glasscherven in kunnen zitten. De saus is niet geschikt voor consumptie, waarschuwt de groothandel.

Mensen die het kerstpakket hebben gekocht en uitgedeeld, worden opgeroepen de ontvangers van het pakket te informeren over de gevaarlijke pastasaus. Ook vraagt Makro mensen die het pakket hebben gekregen om hun collega's te waarschuwen.

Kopers van het kerstpakket krijgen 10 procent van het aankoopbedrag terug. Pakketten die over zijn, kunnen worden ingeleverd bij Makro.