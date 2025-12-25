Navigatie overslaan

Auto volledig uitgebrand op voetbalveldje in Waalwijk

Vandaag om 08:16
Auto volledig uitgebrand op voetbalveldje in Cuijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Auto volledig uitgebrand op voetbalveldje in Cuijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

 

Een auto is woensdagnacht in vlammen opgegaan op een voetbalveldje aan de Mendelssohnstraat in Waalwijk. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Van de auto bleef vrijwel niets meer over. Buurtbewoners gaven aan de auto niet eerder te hebben gezien. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een takelbedrijf zal het uitgebrande wrak afvoeren.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.