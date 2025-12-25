Advertentie
Auto volledig uitgebrand op voetbalveldje in Waalwijk
Vandaag om 08:16
Een auto is woensdagnacht in vlammen opgegaan op een voetbalveldje aan de Mendelssohnstraat in Waalwijk. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.
Van de auto bleef vrijwel niets meer over. Buurtbewoners gaven aan de auto niet eerder te hebben gezien. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een takelbedrijf zal het uitgebrande wrak afvoeren.
