De laatste witte kerst was 15 jaar geleden, zo zag Brabant er toen uit

Vandaag om 15:00 • Aangepast vandaag om 15:26
Winters Breda (Foto: Luuk Koenen)
Winters Breda (Foto: Luuk Koenen)

Kerst dit jaar is koud, maar de hoop op witte feestdagen is vervlogen. Sinds 1901 lag er maar acht keer een pak sneeuw met de kerstdagen. De laatste keer was precies 15 jaar geleden. Met onderstaande foto's blikken we terug op de witte kerst van 2010.

Rick Lemmens

In vrijwel heel Nederland lag toen 5 tot 20 centimeter sneeuw. Het jaar daarvoor lag er ook sneeuw, maar daar gingen wel dertig sneeuwloze jaren aan vooraf. Overigens is er officieel pas sprake van een witte kerst als er op beide kerstdagen sneeuw ligt.

Het brieschende paard. (Foto: René Aben, Rijkevoort)
Het brieschende paard. (Foto: René Aben, Rijkevoort)
IJzig stil. (Foto: Margreet van Vianen, Tilburg)
IJzig stil. (Foto: Margreet van Vianen, Tilburg)
Sneeuwpret. (Foto: Ans van Ballegooy)
Sneeuwpret. (Foto: Ans van Ballegooy)
Frost. (Foto: Marc en Lies, Nederhemert)
Frost. (Foto: Marc en Lies, Nederhemert)
Op de slee
Op de slee
Winterse wereld aan je poten (Foto: Hennie Hauser, Sprang-Capelle)
Winterse wereld aan je poten (Foto: Hennie Hauser, Sprang-Capelle)
Morgenzon. (Foto: Gerard van Poppel, Zundert)
Morgenzon. (Foto: Gerard van Poppel, Zundert)

