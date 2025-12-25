Een witte Kerst zit er niet in, 'maar het wordt alsnog prachtig weer'

Het mag dan geen witte kerst zijn, dat betekent niet dat het lelijke dagen worden. Sterker nog, het is juist schitterend kerstweer, zegt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza. “Het voelt erg koud, maar buiten zal alles alsnog zonovergoten ogen.”

Zowel op eerste als tweede kerstdag is er geen wolkje aan de lucht, legt Schröder uit. “Maar er staat wel een stevige oostelijke tot noordoostelijke wind. En op dit moment hebben we daardoor een gevoelstemperatuur van minus 11 tot minus 13 graden. Erg koud dus.”

Het kwik geeft vanmiddag rond de -4 aan. In het oosten van de provincie wordt het waarschijnlijk het koudst. “En vanavond en vannacht gaat het weer vriezen met temperaturen rond de -6 graden.”

Tweede kerstdag wordt het weer ongeveer hetzelfde als vandaag. “Zonnig, maar met dezelfde koude wind. Het zal iets warmer worden, omdat er iets minder wind staat, maar voor het gevoel blijft het erg koud”, zegt Schröder.