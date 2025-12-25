Advertentie
Pannetje op het vuur zorgt voor brand in keuken in Cuijk
Vandaag om 11:23 • Aangepast vandaag om 12:20
Een pannetje op het vuur heeft woensdagnacht een kleine brand veroorzaakt in een huis aan het Kleefkruid in Cuijk. De bewoners, een vader met twee kinderen, zijn ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De drie bewoners hebben rook ingeademd en zijn daarom in het ziekenhuis gecontroleerd. Het is onduidelijk of zij gewond zijn geraakt. De brandweer heeft de woning geventileerd.
