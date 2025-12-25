Navigatie overslaan
Pannetje op het vuur zorgt voor brand in keuken in Cuijk

Vandaag om 11:23 • Aangepast vandaag om 12:20

Een pannetje op het vuur heeft woensdagnacht een kleine brand veroorzaakt in een huis aan het Kleefkruid in Cuijk. De bewoners, een vader met twee kinderen, zijn ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De drie bewoners hebben rook ingeademd en zijn daarom in het ziekenhuis gecontroleerd. Het is onduidelijk of zij gewond zijn geraakt. De brandweer heeft de woning geventileerd.

