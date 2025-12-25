Schattig: kijk hier naar foto's van de Brabantse kerstkindjes van dit jaar

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop zijn vanaf kerstavond 18.00 uur al drie kerstbaby's geboren. Zoals in alle andere Brabantse ziekenhuizen zijn deze geboortes tijdens kerst extra bijzonder. Want de geboorte van een kindje maakt de feestdagen natuurlijk extra feestelijk.

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop zijn al drie kindjes geboren, maar dat worden er waarschijnlijk nog meer. Dat laat het ziekenhuis weten. 'Er zijn nog bevallingen gaande', is het bericht op Eerste Kerstdag. Dat het ziekenhuis op kerstkindjes is voorbereid, blijkt wel uit het speciale rompertje dat de eerstgeborene draagt op onderstaande foto. 'Eerste kerstkindje' staat daarop.

Kerstbaby (Foto: Anna Ziekenhuis Geldrop)

In het Pantein Maashorst Ziekenhuis werden Anouk en Manoj op Eerste Kerstdag ouders van Rani.

Een van de Brabantse kerstkindjes met haar ouders (Foto: Birth Day geboortefotografie)

Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kwamen kerstkindjes ter wereld. In de avond van Eerste Kerstdag stond de teller daar op vijf kerstkindjes, waarvan vier meisjes en een jongentje. In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond werden in de kerstnacht ook vier baby's geboren. In het Máxima MC in Veldhoven werd om kwart voor vier in de ochtend kerstbaby Max geboren.

Kerstbaby Max werd geboren in het Máxima C in Veldhoven. (Foto: Máxima MC)

Anouk en Martijn uit Amersfoort waren op bezoek bij familie in Son en Breugel, maar Anouk voelde dondernacht wat in haar buik. Ze gingen naar het Catharina Ziekenhuis, waar op Eerste Kerstdag hun zoon Sam werd geboren. "Dat hadden we niet nu al verwacht. Moeder en kind maken het goed en nu zijn we hartstikke gelukkig met zijn drieën", zegt de kersverse vader.

Kerstkindje Sam werd geboren in het Catharina Ziekenhuis. (Foto: Catharina Ziekenhuis)

Ziekenhuis Bernhoven mocht om tien voor tien in de ochtend het kindje Bram verwelkomen van zijn trotse ouders Marelke en Niek uit Boekel.