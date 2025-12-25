Olifanten smikkelen van kerstmaaltijd in Safaripark Beekse Bergen

Niet alleen wij genieten deze kerstdagen van heerlijk eten. Ook de olifanten van Safaripark Beekse Bergen worden getrakteerd op een kerstmaaltijd. Al wordt een deel van al het lekkers gestolen door de bavianen.

Een beetje onwennig komen de olifanten op deze eerste kerstdag naar buiten. Maar zodra ze kerstbomen versierd met paprika's, appels, peren en pompoenen zien, gaan ze er als een speer op af. De boompjes worden omgeduwd en opgetild om al het lekkers eruit te krijgen. En als dat op is, worden ook de kerstbomen opgepeuzeld.

Hoofdverzorger van de olifanten Yvonne Vogels staat er met een grote glimlach naar te kijken. "Olifanten eten bomen, dus ook kerstbomen," legt ze uit. "Van die naalden hebben ze totaal geen last. In Afrika eten ze acacia's, waar ook hele grote pinnen aan zitten. Dus ze kunnen er wel mee overweg."

Hoofdverzorger Yvonne kan er wel om lachen. "De bavianen kennen onze kersttraditie ook. De eerste die ziet dat de kerstbomen er staan, geeft een gil naar de rest. En dan duiken ze op de kerstbomen af om het lekkers eruit te halen. Ze moeten snel zijn, want zodra de olifanten in de buurt komen, durven ze niet meer."

Honderden bezoekers staan langs de kant te kijken naar de bijzondere kerstmaaltijd. Ingrid is een van hen. "Zo leuk om te zien. Die dieren vinden het helemaal leuk als ze een keer iets anders krijgen." De 11-jarige Rob moet lachen als hij ziet dat ze niet alleen de versiering opeten, maar ook de kerstboom zelf. "Ze spelen er ook mee," roept hij naar zijn moeder.

Op tweede kerstdag mogen de olifanten nog een keer aanschuiven voor een kerstlunch. Ook dan staan er weer versierde kerstbomen op het menu. De 13-jarige Tobie vindt het leuk om te zien, al staat er bij hem wat anders op het menu. "Wij eten straks gewoon pasteitjes met ragout." Ook Karin gaat zo aan tafel. "Gezellig samen croissantjes eten met jus d'orange. Geen kerstboom met paprika," besluit ze lachend.