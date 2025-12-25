Brabants kerstlied stormt Zeeuwse Kerst Top 30 binnen: ‘Grote verrassing’

Het Brabantse liedje ‘Kerstmis in Zeeland’ is onverwacht een hit geworden in de provincie Zeeland. Het nummer is gemaakt door de band Het Kwartjesvolk en gaat over het Brabantse dorp Zeeland. Dit jaar hebben de Zeeuwen het lied geadopteerd. Het nummer staat dit jaar als nieuwkomer in de Kerst Top 30 van Omroep Zeeland.

Het lied viel op bij presentatoren van Omroep Zeeland , die het liedje op de stemlijst zetten. Daarna stroomden de stemmen binnen. Vanuit Brabant, maar ook Zeeuwen stemden massaal op het nummer. “Het gaat over de spontaniteit in Zeeland en hoe warm we met elkaar leven”, zegt liedjesschrijver Tini van Schijndel.

En dat sluit goed aan bij Zeeland, vinden ze bij de Zeeuwse omroep. “Ondanks dat het liedje niet over de provincie Zeeland gaat, zijn er tekstueel wel overeenkomsten. Namelijk sfeer, gezelligheid, een goed glaasje wijn, kaarslicht en een kerstfeest dat er wel mag zijn”, zegt radiopresentator Elias den Hollander van Omroep Zeeland.

Warme sfeer in het dorp Zeeland

Schrijver Van Schijndel zegt dat hij het lied in 1997 heeft geschreven en gaat over de warme sfeer in het dorp. Op de vraag waarom de Zeeuwen nog niet eerder van het liedje of de band hebben gehoord, zegt hij: “Wij zijn niet professioneel, we doen het voor de lol en hebben er veel plezier in.”

In het dorp Zeeland komt Van Schijndel wel eens Zeeuwen tegen die even komen kijken hoe het er in het Brabantse aan toe gaat. “Maar er zijn ook heel veel chauffeurs, die in de provincie Zeeland moeten zijn. Die balen dan wel, want dan moeten ze nog een eindje verder rijden”, aldus Van Schijndel.