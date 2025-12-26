Meneer Fortuin wil van zijn enorme villa af: ‘Maar alles moet gebeuren’

Als je de prijs van dit grote monumentale herenhuis ziet, geloof je je ogen waarschijnlijk niet. Voor nog geen drie ton heb je een karakteristiek huis van 250 vierkante meter, vlakbij het centrum van Roosendaal. Toegegeven, je hebt er een megaklus aan, want alles moet eruit. Maar wie die kans grijpt, kan volgens de makelaar voor weinig geld in een uniek paleisje wonen.

Het huis is met 295.000 euro 'interessant geprijsd', vindt de makelaar. Waar je in de rest van Roosendaal al gauw 3500 euro per vierkante meter betaalt, is dat bij dit huis slechts 1000 euro. “Het is een groot pand met veel potentie, maar er zit heel veel werk in”, zegt makelaar Erwin Schuurbiers. “Daar zit de crux.” Dat wordt al duidelijk vanaf de straat. Bouwhekken rond het huis verraden dat een grote renovatie onvermijdelijk is. Wie verder kijkt, ziet dat werkelijk alles aangepakt moet worden. Van beschimmelde muren en plafonds tot een keuken uit het jaar kruik. En de badkamer en het toilet ogen zelfs alsof ze zo uit een spookhuis zijn geplukt.

foto: Helmig Makelaardij.

foto: Helmig Makelaardij.

Geen verlaten huis

Toch wordt het huis op Boulevard Antverpia op dit moment nog steeds bewoond. Door meneer Fortuin (78), een kunstverzamelaar die kleiner wil gaan wonen. “Het is een ontzettend lieve man met veel liefde voor het pand”, vertelt de makelaar. “Maar de tijd heeft wel stilgestaan in zijn huis. Moderniseren is er simpelweg niet meer van gekomen, wat je vaker ziet bij oudere mensen.”

foto: Helmig Makelaardij.

Zelfs het dak, de buitengevel en het voegwerk moeten worden aangepakt. Bij de dakkapel bestaat het gevaar dat er onderdelen naar beneden vallen. Dat is ook de reden waarom de bouwhekken zijn geplaatst. “Als er een nieuwe eigenaar komt, moet dat van de gemeente verplicht gerenoveerd worden. Want veiligheid staat voorop.”

foto: Helmig Makelaardij.

Hoeveel geld moet je hier nu in steken?

Met een ton spaargeld ga je dit alles niet kunnen rechttrekken. Volgens de makelaar moet je zeker drie ton aan klusbudget rekenen om alles op orde te krijgen. Bovendien is het een monumentaal pand, waardoor het in de huidige staat moet blijven. Juist dat biedt volgens de makelaar kansen. “De sierlijsten, het metselwerk en de historische kenmerken zijn heel bijzonder. Als je die authentieke stijl mixt met modern, heb je voor zes ton echt iets unieks”, zegt Schuurbiers. “Iets soortgelijks, op die plek met die vierkante meters, ga je niet vinden.”

foto: Helmig Makelaardij.

Huis is op te splitsen

Het pand heeft twee huisnummers, dus het is zelfs mogelijk om het huis in twee of drie woningen te splitsen. Een instapklare woning trekt meer kijkers, dat weet de makelaar ook. “Maar ondanks de staat hebben we al een aantal serieuze kijkers gehad”, zegt hij. “Als je bereid bent de handen uit de mouwen te steken, is dit een buitenkans.”

foto: Helmig Makelaardij.