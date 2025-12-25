Advertentie
Vier auto's botsen op A27, weg dicht
Vandaag om 15:55 • Aangepast vandaag om 17:36
Op de A27 van Werkendam naar Gorinchem zijn donderdag vier auto's op elkaar gebotst. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De weg is dicht en het verkeer wordt over de vluchtstrook gestuurd.
Er werden twee ambulances opgeroepen. Volgens de politie zijn er twee mensen ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
De vertraging is op dit moment een kwartier. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond half vijf weer vrij is.
