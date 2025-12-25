Navigatie overslaan

Vier auto's botsen op A27, weg dicht

Vandaag om 15:55 • Aangepast vandaag om 17:36
foto: Rijkswaterstaat.
foto: Rijkswaterstaat.

Op de A27 van Werkendam naar Gorinchem zijn donderdag vier auto's op elkaar gebotst. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De weg is dicht en het verkeer wordt over de vluchtstrook gestuurd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er werden twee ambulances opgeroepen. Volgens de politie zijn er twee mensen ter controle naar het ziekenhuis gebracht. 

De vertraging is op dit moment een kwartier. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond half vijf weer vrij is. 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.