Kunnen we schaatsen op tweede kerstdag? Deze ijsmeester heeft goede hoop
Schaatsen op natuurijs tijdens kerst, het is de droom van menig schaatsliefhebber en kan dit jaar zomaar in Brabant gebeuren. IJsmeester Wim Linders van schaatsvereniging SVS Stevensbeek kijkt al dagenlang met een schuin oog naar de thermometer én naar het ijs. Het resultaat van afgelopen nacht geeft hem hoop. “Het komt nu echt dichtbij.”
Wim boort een gaatje in het ijs en steekt er een klein stokje in: “We moeten boven dit rode puntje uitkomen, anders kunnen we de veiligheid niet waarborgen.” Hij haalt het stokje uit het ijs. “Zoals je ziet hebben we hier bijna twee centimeter ijs en dat is echt niet verkeerd voor een nacht.”
Maar het is nog niet genoeg. Ideaal is het ijs zeven centimeter dik, legt de ijsmeester uit. “Maar als we vijf à zes centimeter halen, willen we toch open.” Het is afwachten wat het weer gaat doen morgen: “De zon gaat morgen schijnen, maar als er overdag ook vorst en wind is, vriest het toch goed door en zouden we zomaar eens die vijf tot zes centimeter kunnen halen!”
De ijsbaan in Stevensbeek is buiten de winter om een skeelerbaan. Vier weken geleden is de baan onder water gezet. “Er ligt nu tussen de vier en twaalf centimeter water op. En daar vormt zich nu al heel snel ijs op,” zegt Wim. Wel blijft het spannend. “Vanmiddag was de zon even fel. Dat moet natuurlijk niet te gek worden, anders gaat het langs de kant snel dooien en dat kunnen we niet gebruiken.”
"Als het zover is, zullen we natuurlijk eerst zelf een paar rondjes proefschaatsen."
Maar terwijl de ijsmeester de dikte van het ijs nog eens opmeet op een andere plek, zakt de zon steeds verder weg en krijgt het ijs kans om aan te sterken.
Als het ijs morgen sterk genoeg is, staan de vrijwilligers paraat. “Wij zijn er ’s morgens al heel vroeg bij. En als het zover is, zullen we natuurlijk eerst zelf een paar rondjes proefschaatsen,” vertelt de ijsmeester met een glimlach van oor tot oor.
De laatste keer dat er met kerst geschaatst kon worden in Stevensbeek? “Dat was in 2010,” weet Wim nog. “Toen konden we zelfs met Sinterklaas al het ijs op. Maar de laatste jaren is het vaak maar een paar dagen of helemaal niet. Ik hoop echt dat we weer eens een ouderwetse winter krijgen.”
"Mensen laten genieten van natuurijs, dát geeft echt een heel goed gevoel."
Mocht het lukken op Tweede Kerstdag, dan is het schaatsplezier waarschijnlijk van korte duur. Volgens de huidige weersvoorspellingen komt de temperatuur op zondag alweer boven het vriespunt uit. “De weergoden bepalen het,” zegt Wim. “Maar het zou zo mooi zijn als we een paar dagen open kunnen.”
Dus schaatsliefhebbers: houdt de schaatsen paraat en wees er snel bij. Het kan zomaar ineens zover zijn, maar ook zo weer voorbij. “Mensen laten genieten van natuurijs, dát geeft echt een heel goed gevoel. Ik hoop echt dat het gaat lukken. We wachten af”, zegt Wim.