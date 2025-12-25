Kunnen we schaatsen op tweede kerstdag? Deze ijsmeester heeft goede hoop

Schaatsen op natuurijs tijdens kerst, het is de droom van menig schaatsliefhebber en kan dit jaar zomaar in Brabant gebeuren. IJsmeester Wim Linders van schaatsvereniging SVS Stevensbeek kijkt al dagenlang met een schuin oog naar de thermometer én naar het ijs. Het resultaat van afgelopen nacht geeft hem hoop. “Het komt nu echt dichtbij.”

Wim boort een gaatje in het ijs en steekt er een klein stokje in: “We moeten boven dit rode puntje uitkomen, anders kunnen we de veiligheid niet waarborgen.” Hij haalt het stokje uit het ijs. “Zoals je ziet hebben we hier bijna twee centimeter ijs en dat is echt niet verkeerd voor een nacht.”

Maar het is nog niet genoeg. Ideaal is het ijs zeven centimeter dik, legt de ijsmeester uit. “Maar als we vijf à zes centimeter halen, willen we toch open.” Het is afwachten wat het weer gaat doen morgen: “De zon gaat morgen schijnen, maar als er overdag ook vorst en wind is, vriest het toch goed door en zouden we zomaar eens die vijf tot zes centimeter kunnen halen!”

De ijsbaan in Stevensbeek is buiten de winter om een skeelerbaan. Vier weken geleden is de baan onder water gezet. “Er ligt nu tussen de vier en twaalf centimeter water op. En daar vormt zich nu al heel snel ijs op,” zegt Wim. Wel blijft het spannend. “Vanmiddag was de zon even fel. Dat moet natuurlijk niet te gek worden, anders gaat het langs de kant snel dooien en dat kunnen we niet gebruiken.”