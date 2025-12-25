Bestuurder onder invloed opgepakt, in auto vindt politie nog meer drugs

Een automobiliste is woensdagavond in Lierop aangehouden omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zat. In de auto vond de politie ook een grote hoeveelheid losse zakjes drugs.

De vrouw werd staande gehouden op de Lungendonk in Lierop. Na een speekseltest bleek ze onder invloed van vermoedelijk cannabis en cocaïne. De agenten controleerden ook haar auto. Daarin vonden ze een behoorlijke hoeveelheid drugs, allemaal los verpakt.

Door nog wat andere aanwijzingen, hadden de agenten sterk het vermoeden dat het om een drugsdealer gaat. Daarop deden ze een inval bij haar huis in Helmond. Daar werden nog meer soft- en harddrugs gevonden. Alle drugs zijn in beslag genomen en de politie doet verder onderzoek naar de vrouw.