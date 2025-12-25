Zo vieren onze bekende Brabanders kerst

Terwijl jij aan de gourmet zit of de rest van de familie aan het inmaken bent met 30 Seconds, vermaakt bekend Brabant zich ook volop deze dagen. Sommigen vieren kerst lekker thuis met familie, anderen kiezen voor een chique diner. Op social media geven ze een inkijkje in hun feestdagen en wij hebben de foto's voor je verzameld.

De Bauers

Frans en Mariska Bauer delen een vrolijke kerstfoto, waarop de hele familie strak in het pak staat. Frans als kerstman, Mariska als kerstvrouwtje en zelfs de honden zijn in een kerstpakje gehesen. Op kerstavond aten Frans en Mariska in het restaurant waar hun zonen werken. “Dan zijn we toch een beetje samen met het gezin,” vertelde het stel aan het ANP. Eerste Kerstdag vieren ze thuis, met de hele familie bij elkaar.

Cody Gakpo en zijn gezin

Voetballer Cody Gakpo brengt de kerstdagen door in Engeland, waar hij woont. Samen met zijn vriendin Noa en zoontje Samuel ging hij uit eten in een chique restaurant in Manchester. Poserend bij een enorme kerstboom wenst het gezin iedereen een fijne kerst en een mooi 2026.

Jan Biggel is handig met AI

Jan Biggel deelt een gezellige foto met zijn vriendin Helga rijdend op rendieren in de sneeuw. Een knap staaltje AI-werk zullen we maar zeggen. Hij schrijft: “Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond, liefdevol 2026.” Wij jullie ook Jan!

Roy Donders

Ook Roy Donders laat van zich horen. Hij deelt een foto van zijn gezin waarin hij iedereen fijne feestdagen wenst. Roy en zijn gezin vieren Eerste Kerstdag bij opa en oma en dat draait vooral om eten. “Koester die momenten, want die zijn goud waard,” schrijft hij.

Rob Kemps en zijn gezin

Rob Kemps deelt een foto bij de kerstboom bij hem thuis in Best. Samen met zijn kinderen Manu en Lola en natuurlijk zijn vrouw Stephanie poseert hij in een net pak.

De hondjes van Guus Meeuwis

Of Guus zelf nog naar de kapper is geweest, weten we niet, maar zijn hondjes stelen vanavond in ieder geval wel de show aan het kerstdiner. Ze kregen vanmiddag nog een trimbeurt.

Marjan Strijbosch gaat over the top

De Real Housewife van het zuiden Marjan Strijbosch heeft zich deze kerst samen met haar man verkleed voor een heuse clip op Instagram. Op het nummer 'Ik vier kerst met jou' pakken ze groots uit om ons allen mooie dagen te wensen.

Rico Verhoeven

Kickbokser Rico Verhoeven brengt de kerstdagen door met familie. Aan een grote tafel eten ze met z’n allen en doen ze spelletjes. Uiteraard hing hij vanochtend eerst nog even aan de gewichten. En op Instagram deelt hij een heleboel romantische foto’s met zijn vriendin, waarbij hij iedereen fijne feestdagen wenst.

