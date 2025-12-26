Explosieven bij huizen Helmond en Deurne richten grote schade aan

Bij twee huizen in Helmond en Deurne hebben onbekenden in de nacht van eerste op tweede kerstdag twee voordeuren opgeblazen met een explosief. Er zaten slechts enkele uren tussen de twee explosies.

De eerste ontploffing vond plaats aan het Gulperplantsoen in Helmond. De bewoners van het huis raakten niet gewond.

Ook bij een huis aan de Gouwe in Deurne was het raak. Daar ontplofte bij de voordeur eveneens een explosief.

De politie meldt dat de explosie zelfs in Helmond te horen was. Bij beide plekken werd de omgeving afgezet voor onderzoek.