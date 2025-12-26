Navigatie overslaan
Explosieven bij huizen Helmond en Deurne richten grote schade aan

Vandaag om 08:10 • Aangepast vandaag om 11:42

Bij twee huizen in Helmond en Deurne  hebben onbekenden in de nacht van eerste op tweede kerstdag twee voordeuren opgeblazen met een explosief.  Er zaten slechts enkele uren tussen de twee explosies.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De eerste ontploffing vond plaats aan het Gulperplantsoen in Helmond. De bewoners van het huis raakten niet gewond.

De voordeur en het afdakje boven de deur zijn flink beschadigd. 

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Ook bij een huis aan de Gouwe in Deurne was het raak. Daar ontplofte bij de voordeur eveneens een explosief. 

De politie meldt dat de explosie zelfs in Helmond te horen was. Bij beide plekken werd de omgeving afgezet voor onderzoek.

Ook in Deurne veroorzaakte het explosief flinke schade (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Onderzoek bij het huis in Deurne door de politie (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
