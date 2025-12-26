Bewoners moeten tijdens kerstdiner halsoverkop huis uit door brand in dak

De bewoners van een appartement aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard kregen eerste kerstavond de schrik van hun leven terwijl ze gezellig rond de tafel aan het kerstdiner zaten. Het dak van hun huis bleek in brand te staan.

De bewoners wisten samen met de hond op tijd de woning te verlaten. Ze probeerden samen met de buren de brand te blussen met emmers water.

Ook toen de brandweer arriveerde, bleven ze samen met de brandweermensen met de emmers in de weer, omdat er op dat moment nog geen water beschikbaar was bij het dak. Toen de hoogwerker ter plaatse kwam, kon er door de brandweer worden geblust.

Het dak van het huis is opengezaagd om de brand te bestrijden. Ook moest de zijwand worden opengebroken. De bewoners werden opgevangen bij de Hema, iets verderop in de straat. Zij zijn ongedeerd.

Het vuur ontstond aan de buitenkant van het appartement, waarschijnlijk bij de nachtverlichting. Deze brandde door de buitenbeplating door het dak heen.

Ondanks verwoede pogingen het vuur onder controle te krijgen, is het pand onbewoonbaar verklaard.