Auto op A58 ramt hekwerk en bomen

Vandaag om 09:34 • Aangepast vandaag om 13:57
De auto eindigde na de crash op de zijkant (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
De auto eindigde na de crash op de zijkant (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een bestuurder is op tweede kerstdag vroeg in de ochtend met zijn auto van de weg geraakt op de A58 bij Molenschot. Het voertuig ramde een hekwerk en botste daarna op meerdere bomen. 

De auto kwam op de zijkant tussen wat boompjes tot stilstand. De bestuurder raakte wonder boven wonder slechts lichtgewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Een bergingsbedrijf had grote moeite om de beschadigde auto te bergen.

