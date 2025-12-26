Advertentie
Auto op A58 ramt hekwerk en bomen
Vandaag om 09:34 • Aangepast vandaag om 13:57
Een bestuurder is op tweede kerstdag vroeg in de ochtend met zijn auto van de weg geraakt op de A58 bij Molenschot. Het voertuig ramde een hekwerk en botste daarna op meerdere bomen.
De auto kwam op de zijkant tussen wat boompjes tot stilstand. De bestuurder raakte wonder boven wonder slechts lichtgewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
Een bergingsbedrijf had grote moeite om de beschadigde auto te bergen.
Advertentie
Advertentie