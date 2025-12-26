Ga lekker naar buiten en geniet van waarschijnlijk de zonnigste kerst ooit

Het is bibberen en beven deze kerst. Op de meeste plekken in Brabant was het zelfs de koudste eerste kerstdag sinds 31 jaar. Ook op tweede kerstdag wordt het weer rillen. Maar er is ook goed nieuws: we krijgen een zonnetje als kerstcadeau en dit wordt daarmee misschien wel de zonnigste kerst ooit gemeten.

Het was de koudste eerste kerstdag sinds 1994. Tenminste in Eindhoven, Woensdrecht en Volkel dan. Op het vierde meetpunt in onze provincie, in Gilze Rijen, kwam de temperatuur gisteren wél boven 0 graden uit en is het daarmee geen zogenaamde 'ijsdag'.

De koudste tweede kerstdag gemeten in Eindhoven was in 2000. Het was toen -0,9 graden. Maar zo koud wordt het tweede kerstdag niet volgens Johnny Willemsen van Weerplaza. "Vandaag komen we wel iets boven nul. Niet heel veel hoor, het wordt maximaal een graad of twee en het wordt net zo zonnig als eerste kerstdag met net iets minder wind." Willemsen adviseert dan ook om lekker de deur uit te gaan. "Trek je winterjas en sjaal aan en ga gewoon lekker naar buiten."

"Zonnigste kerst ooit gemeten."