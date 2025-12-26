Inzittenden van auto slaan na botsing op de vlucht

Een auto is in de nacht van eerste op tweede kerstdag op de Lindendijk in Sint-Oedenrode tegen een lantaarnpaal gebotst. De inzittenden van het voertuig gingen er daarna vandoor.

Omwonenden wilden rond halftwee naar bed gaan toen ze een harde knal hoorden. Vanuit hun raam zagen ze de auto op z'n kop op de weg liggen. Toen ze naar buiten liepen en de hulpdiensten belden, waren de twee inzittenden al uit de auto geklommen.

Ze gooiden verschillende spullen weg in een tuin, waaronder een bekertje waar mogelijk alcohol in zat. Daarna zetten ze het op een lopen.

Een van de twee keerde later terug. Het gaat om een inwoner van Cuijk. De man was niet gewond. Hij moest een blaastest doen.

De andere inzittende is nog spoorloos, de politie is naar deze persoon op zoek.