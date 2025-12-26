Navigatie overslaan

Jongeren schieten vuurwerk af in richting van politie na overlastmeldingen

Vandaag om 11:44

 

Drie jongeren hebben op kerstavond in Tilburg vuurwerk afgestoken richting politieagenten en een politieauto. Dat gebeurde rond het Verdiplein. De politie kwam in actie na meerdere meldingen van vuurwerkoverlast.

Meerdere politieauto’s werden ingezet om de jongeren te pakken te krijgen. Ook werd cameratoezicht ingeschakeld om de jongeren te identificeren. De drie werden door agenten herkend. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau, waar hun ouders werden gebeld.

De jongeren hebben een gebiedsverbod gekregen tot na oud en nieuw. Ze moeten zich voor hun straf ook melden bij bureau HALT. Andere jongen kregen een bekeuring voor het ‘onterecht ophouden in een portiek’, wat volgens de politie bijdraagt aan overlast in de buurt. De politie heeft niet gedeeld hoe oud de jongeren zijn.

