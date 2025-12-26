Vrachtwagen die tegen windmolen geparkeerd stond volledig uitgebrand

Een vrachtwagen die geparkeerd stond tegen een windmolen aan de St. Antoinedijk in Oud Gastel is op de vroege ochtend van tweede kerstdag helemaal uitgebrand. De vrachtwagen is vermoedelijk gestolen, de politie doet onderzoek.

Ook de windmolen waar de vrachtwagen tegenaan stond, liep flinke schade op. De politie vermoedt dat de vrachtwagen is gestolen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het vreemd is dat de vrachtwagen daar geparkeerd stond en vlam heeft gevat. Ook de plek, naast een windmolen, noemt ze bijzonder.