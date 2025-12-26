Brand onder overkapping zorgt voor kerststress bij dit restaurant

Grand café De Heeren in Helvoirt had zich het begin van tweede kerstdag waarschijnlijk iets anders voorgesteld. Een brand onder de overkapping van het restaurant zorgde bij de eigenaren vrijdagochtend voor wat meer kerststress.

Een terraskachel van het restaurant aan de Torenstraat vatte aan het einde van de ochtend vlam, kort nadat de kachel was aangestoken. "Ik stond achterin de zaak toen ik opeens veel rook en vlammen zag", vertelt mede-eigenaar Erik van Asten. "De kachel stond flink in brand. Ik heb 'm richting de straat geduwd. Er zit een gasfles onder, als die ontploft ben je verder van huis."

Strooien tegen gladheid

Hij belde de brandweer en ondertussen werd verkeer in de straat tegengehouden. De brandweer wist de brandende gasfles, die onder de kachel stond en vlam had gevat, snel te blussen.

Ook werd het pand geventileerd omdat er een beetje rook binnen was gekomen. "Om gladheid te voorkomen heeft de gemeente na het blussen zout op de weg gestrooid", vertelt Van Asten.

De brand zorgde voor een beetje vertraging op een toch al drukke dag. "Maar als dat alles is... Het had ook anders kunnen lopen", blikt de eigenaar terug. Personeel dat eigenlijk vrij was, kwam bijspringen. "Onze eerste gasten zijn een uurtje later gekomen. We zijn verder de hele dag volgeboekt met kerstlunch, een borrel en kerstdiner, dus we zijn gewoon weer volop aan het werk."